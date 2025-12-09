Ричмонд
-4°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый выход. Елена Яковлева с внучкой, Ольга Дибцева с дочкой на закрытой премьере

В Москве в закрытом формате состоялась детская премьера мультфильма. Мероприятие стало поводом для семейных выходов многих знаменитостей. Алена Яковлева впервые посетила событие со своей внучкой Иванной, которой три годика. Девочка — дочь дочери актрисы Марии Козаковой и актера Ивана Замотаева. Мария Козакова отметила, что это первый раз, когда удалось собраться всем вместе для такого выхода. Звезда «Холопа» Ольга Дибцева пришла со своей дочерью Серафима У актрисы также есть дочь Василиса. Дизайнер Руслан Громов с дочерью Сашей, а певец Влад Соколовский с женой Ангелиной Суровой и сыном. Также на премьере «Три кота. Путешествие во времени» присутствовали: актриса Татьяна Чернышова, певец Илья Гуров, писатель Олеся Проглядова, певица Мария Букатарь и многие другие.

18

В Москве в закрытом формате состоялась детская премьера мультфильма. Мероприятие стало поводом для семейных выходов многих знаменитостей.

Алена Яковлева впервые посетила событие со своей внучкой Иванной, которой три годика. Девочка — дочь дочери актрисы Марии Козаковой и актера Ивана Замотаева. Мария Козакова отметила, что это первый раз, когда удалось собраться всем вместе для такого выхода.

Звезда «Холопа» Ольга Дибцева пришла со своей дочерью Серафима У актрисы также есть дочь Василиса. Дизайнер Руслан Громов с дочерью Сашей, а певец Влад Соколовский с женой Ангелиной Суровой и сыном.

Также на премьере «Три кота. Путешествие во времени» присутствовали: актриса Татьяна Чернышова, певец Илья Гуров, писатель Олеся Проглядова, певица Мария Букатарь и многие другие.