Долина прошла психиатрическую экспертизу в ходе расследования дела о квартире

Эксперты сделали выводы о вменяемости певицы Долиной.

Источник: Комсомольская правда

Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в рамках расследования дела о продаже ею квартиры под влиянием аферистов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

«В ходе расследования уголовного дела в отношении Долиной проведена комплексная амбулаторная первичная судебная психолого-психиатрическая экспертиза», — сказано в публикации. При этом не сообщается о выводах экспертов о вменяемости артистки на момент продажи жилья.

В то же время в материалах дела содержатся материалы, говорящие о том, что певица Лариса Долина, оформляя продажу квартиры Полине Лурье, была уверена, что участвует в спецоперации по задержанию опасных преступников, а сама сделка носит фиктивный характер.

Тем временем Долина обвинила покупательницу ее квартиры в невнимательности и недостаточной осмотрительности при совершении сделки.

