Ричмонд
-4°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи со смертью посла России в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России Владимиру Путину в связи со смертью российского посла в Пхеньяне Александра Мацегоры и выразил соболезнования российскому диппредставительству. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России Владимиру Путину в связи со смертью российского посла в Пхеньяне Александра Мацегоры и выразил соболезнования российскому диппредставительству. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

В послании отмечалось, что Мацегора на протяжении многих лет вносил вклад в развитие российско-корейских отношений и считался близким другом корейского народа. По словам северокорейского лидера, дипломат посвятил свою жизнь укреплению сотрудничества между двумя странами.

Также подчеркивалось, что его кончина произошла в важный период для двусторонних отношений и стала серьезной утратой не только для России, но и для руководства и народа КНДР. Он выразил личные соболезнования и сочувствие в связи с произошедшим.

В сообщении отмечалось, что память о дипломатической деятельности Мацегоры будет сохранена, а его вклад в развитие связей между государствами не будет забыт. Лидер КНДР передал слова поддержки родным и близким умершего дипломата, передает агентство.

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора в субботу, 6 декабря, скончался в возрасте 70 лет.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше