Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи со смертью посла России в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России Владимиру Путину в связи со смертью российского посла в Пхеньяне Александра Мацегоры и выразил соболезнования российскому диппредставительству. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи.
В послании отмечалось, что Мацегора на протяжении многих лет вносил вклад в развитие российско-корейских отношений и считался близким другом корейского народа. По словам северокорейского лидера, дипломат посвятил свою жизнь укреплению сотрудничества между двумя странами.
Также подчеркивалось, что его кончина произошла в важный период для двусторонних отношений и стала серьезной утратой не только для России, но и для руководства и народа КНДР. Он выразил личные соболезнования и сочувствие в связи с произошедшим.
В сообщении отмечалось, что память о дипломатической деятельности Мацегоры будет сохранена, а его вклад в развитие связей между государствами не будет забыт. Лидер КНДР передал слова поддержки родным и близким умершего дипломата, передает агентство.
Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора в субботу, 6 декабря, скончался в возрасте 70 лет.