Казахстан усиливает защиту от незаконного вывоза топлива

Правительство уточнило задачи по совершенствованию оперативных механизмов взаимодействия на границе и внутри страны. Координация между Министерством внутренних дел, Агентством по финмониторингу, таможенными и пограничными подразделениями усиливается для обеспечения оперативного обмена информацией, предупреждения нарушений и повышения дисциплины на рынке.