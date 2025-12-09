Игрок «Олимпиакоса» высказался про матч с «Кайратом»

По данным sportarena.kz, аргентинский футболист уверен, что погода в Астане не должна повлиять на игру, ведь обе команды находятся в одинаковых условиях.
«Будем стараться активно играть в атаке и забить больше голов. Не знаю, повлияет ли на нас погода. В любом случае все находятся в одинаковых условиях. При любой погоде мы стараемся проделать хорошую работу, показать свой максимум и добиться победы», — сказал Эссе на предматчевой пресс-конференции.
Матч между «Кайратом» и «Олимпиакосом» в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов состоится 9 декабря в Астане.
Ранее сообщалось, что 9 декабря для болельщиков матча Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Олимпиакосом» будут организованы специальные автобусные маршруты.