Игрок «Олимпиакоса» высказался про матч с «Кайратом»

Полузащитник «Олимпиакоса» Сантьяго Эссе прокомментировал предстоящий матч шестого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против алматинского «Кайрата», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным sportarena.kz, аргентинский футболист уверен, что погода в Астане не должна повлиять на игру, ведь обе команды находятся в одинаковых условиях.

«Будем стараться активно играть в атаке и забить больше голов. Не знаю, повлияет ли на нас погода. В любом случае все находятся в одинаковых условиях. При любой погоде мы стараемся проделать хорошую работу, показать свой максимум и добиться победы», — сказал Эссе на предматчевой пресс-конференции.

Матч между «Кайратом» и «Олимпиакосом» в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов состоится 9 декабря в Астане.

Ранее сообщалось, что 9 декабря для болельщиков матча Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Олимпиакосом» будут организованы специальные автобусные маршруты.