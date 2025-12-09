Ричмонд
-4°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Создатели Call of Duty зарегистрировали товарный знак в России

Activision и ZeniMax подали заявки на регистрацию эмблем в октябре 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые американские компании, выпускающие компьютерные игры, смогли зарегистрировать свои товарные знаки в России. Как установило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента, среди них оказались Call of Duty, Fallout, Dishonored и Deathloop.

Согласно документам, компании Activision Publishing, Inc. и ZeniMax Media Inc. подали заявки на регистрацию соответствующих эмблем в октябре 2025 года. В декабре Роспатент одобрил их и внёс в государственный реестр.

Уточняется, что под этими товарными знаками планируется распространять игры, предназначенные для загрузки на компьютер. Кроме того, правообладатели сохраняют возможность предоставлять доступ к онлайн игре.

Activision Blizzard владеет рядом известных игровых франшиз, среди которых World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo и Call of Duty. В марте 2022 года компания остановила продажи своих игр на территории России.

Ранее Bloomberg отметил, что только в прошлом году в России было зарегистрировано 15 534 заявки от иностранных компаний, которые хотели продлить срок действия регистрации товарных знаков. Большинство их них получили одобрение российскими властями. Среди отказников же, в частности, оказался автопроизводитель. Renault отказали в регистрации бренда.