Создатели Call of Duty зарегистрировали товарный знак в России

Некоторые американские компании, выпускающие компьютерные игры, смогли зарегистрировать свои товарные знаки в России. Как установило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента, среди них оказались Call of Duty, Fallout, Dishonored и Deathloop.
Согласно документам, компании Activision Publishing, Inc. и ZeniMax Media Inc. подали заявки на регистрацию соответствующих эмблем в октябре 2025 года. В декабре Роспатент одобрил их и внёс в государственный реестр.
Уточняется, что под этими товарными знаками планируется распространять игры, предназначенные для загрузки на компьютер. Кроме того, правообладатели сохраняют возможность предоставлять доступ к онлайн игре.
Activision Blizzard владеет рядом известных игровых франшиз, среди которых World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo и Call of Duty. В марте 2022 года компания остановила продажи своих игр на территории России.
Ранее Bloomberg отметил, что только в прошлом году в России было зарегистрировано 15 534 заявки от иностранных компаний, которые хотели продлить срок действия регистрации товарных знаков. Большинство их них получили одобрение российскими властями. Среди отказников же, в частности, оказался автопроизводитель. Renault отказали в регистрации бренда.