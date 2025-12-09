Создатели Call of Duty зарегистрировали товарный знак в России

Ранее Bloomberg отметил, что только в прошлом году в России было зарегистрировано 15 534 заявки от иностранных компаний, которые хотели продлить срок действия регистрации товарных знаков. Большинство их них получили одобрение российскими властями. Среди отказников же, в частности, оказался автопроизводитель. Renault отказали в регистрации бренда.