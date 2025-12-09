Выяснилось, какие специальности стали самыми востребованными в колледжах РФ

По данным Минпросвещения, в колледжи и техникумы приняли около 1,3 млн человек. Наибольший поток зафиксирован на программах медицинского профиля и в сфере информационных технологий. Лидером стало направление «Сестринское дело», куда зачислили 84,3 тыс. студентов. Следом идут «Информационные системы и программирование» — 74,3 тыс. мест заняты уже в начале года, передает РИА Новости.