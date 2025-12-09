Выяснилось, какие специальности стали самыми востребованными в колледжах РФ

В российских колледжах подвели итоги приёмной кампании 2025 года. Абитуриенты сделали ставку на медицинские, технические и рабочие направления, сформировав заметный перекос в пользу прикладных профессий.
По данным Минпросвещения, в колледжи и техникумы приняли около 1,3 млн человек. Наибольший поток зафиксирован на программах медицинского профиля и в сфере информационных технологий. Лидером стало направление «Сестринское дело», куда зачислили 84,3 тыс. студентов. Следом идут «Информационные системы и программирование» — 74,3 тыс. мест заняты уже в начале года, передает РИА Новости.
В пятёрку популярных направлений вошли «Лечебное дело» с показателем 37 тыс., «Правоохранительная деятельность» — 31 тыс., «Туризм и гостеприимство» — 29 тыс. Стабильный набор сохраняют рабочие специальности: «Сварщик» получил 28 тыс. поступивших, «Повар, кондитер» — 26,4 тыс. На педагогике также заметное движение — в программу «Преподавание в начальных классах» пришли 26,3 тыс. первокурсников. Технический блок дополнило направление по ремонту автотранспорта — 25 тыс. зачисленных.
Бюджетная квота в системе среднего профобразования выросла до 850 тыс. мест, увеличившись за год на 68 тыс. Приём стартовал 20 июня и совпал с 85-летием института СПО, который остаётся одним из ключевых кадровых источников для регионов..
