В России пройдут военные сборы: Путин подписал указ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе.
Речь идет о всех мужчинах, состоящих на воинском учете, которые ранее служили в Вооруженных силах или имели законные основания не проходить срочную службу.
«Постановляю призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов», — говорится в документе.
Выполнение постановления верховного главнокомандующего возлагается на правительство страны и региональные органы исполнительной власти.
Напомним, предыдущий сбор был объявлен президентом в январе 2025 года. Тогда также сборы проходили в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии РФ, спасательных воинских формированиях министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.
В октябре этого года заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский провел брифинг Минобороны, на котором разъяснил проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По его словам, речь идет о создании в России мобилизационного людского резерва армии из числа наиболее подготовленных и патриотически настроенных добровольцев. Резервисты в свободное от основной работы время могли бы организованно крепить тыл в глубине территории России, участвовать в вооруженной защите жилых массивов и объектов жизнеобеспечения от воздушных атак дронов ВСУ.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее сообщил, что за первую половину 2025 года в Вооруженные силы России поступило свыше 210 тысяч контрактников. Кроме того, по словам Медведева, с начала года в добровольческие подразделения было принято более 18 тысяч человек.