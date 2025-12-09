В России пройдут военные сборы: Путин подписал указ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее сообщил, что за первую половину 2025 года в Вооруженные силы России поступило свыше 210 тысяч контрактников. Кроме того, по словам Медведева, с начала года в добровольческие подразделения было принято более 18 тысяч человек.