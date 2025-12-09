В Ташкенте мужчина умер после попытки сделать ринопластику в частной клинике

Перед операцией мужчина прошёл все необходимые обследования и анализы, врачи допустили его к операции. Однако сама операция так и не началась: пациент погиб ещё до её начала. По словам семьи, причиной смерти могло стать слишком большое количество наркоза, который ему ввели перед операцией.