В Ташкенте мужчина умер после попытки сделать ринопластику в частной клинике

Как рассказали родственники погибшего, мужчина страдал от проблем с дыханием и решил сделать операцию, чтобы улучшить своё состояние. Семья выбрала частную клинику, предварительно изучив отзывы — они были положительными.
Перед операцией мужчина прошёл все необходимые обследования и анализы, врачи допустили его к операции. Однако сама операция так и не началась: пациент погиб ещё до её начала. По словам семьи, причиной смерти могло стать слишком большое количество наркоза, который ему ввели перед операцией.
Родные также обратили внимание, что, несмотря на трагедию, клиника продолжает работать в обычном режиме. Журналисты телеканала отметили, что представители клиники отказались комментировать произошедшее.
Согласно предварительному заключению, смерть наступила из-за анафилактического шока и остановки сердца по неустановленной причине. В настоящее время обстоятельства происшествия расследует прокуратура.
У погибшего остались двое маленьких детей.