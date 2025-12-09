Хоккеист «Авангарда» Чеккони рассказал, какие русские традиции его впечатлили

Что касается того, как часто его узнают в Омске, Джозеф рассказал, что обычно внимание обращают, когда он гуляет в компании других игроков. Если же он идет один, то вряд ли его кто-то узнает. Однако, когда он и его товарищи по команде выходят на улицу вместе, особенно если они разговаривают на английском, сразу становится понятно, кто они такие. Чеккони отметил, что болельщики «Авангарда» очень активны и поддерживают команду.