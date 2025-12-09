Хоккеист «Авангарда» Чеккони рассказал, какие русские традиции его впечатлили

Американский защитник омского «Авангарда» Джозеф Чеккони поделился своими впечатлениями от жизни в Омске. Хоккеист рассказал, что не считает зимнюю погоду в городе слишком холодной. Он отметил, что солнечные дни, даже несмотря на холод, помогают поддерживать хорошее настроение. Чеккони сравнил омскую зиму с погодой, которую он знал, живя в Баффало и Айове — холодно и немного ветрено, но солнечно.
Что касается того, как часто его узнают в Омске, Джозеф рассказал, что обычно внимание обращают, когда он гуляет в компании других игроков. Если же он идет один, то вряд ли его кто-то узнает. Однако, когда он и его товарищи по команде выходят на улицу вместе, особенно если они разговаривают на английском, сразу становится понятно, кто они такие. Чеккони отметил, что болельщики «Авангарда» очень активны и поддерживают команду.
Одним из самых ярких впечатлений для Чеккони стала русская кухня. Он рассказал, что два блюда уже стали его любимыми. Например, его так впечатлил борщ, что на протяжении двух недель он ел его каждый день. Также ему очень понравились сырники.
Чеккони также отметил, что российская культура отличается от американской, и ему пришлось привыкать к некоторым особенностям. Например, в России принято здороваться с каждым человеком рукопожатием, что для него стало новой и приятной традицией.
Также его удивило, что перед каждым приемом пищи принято говорить «приятного аппетита». Вдобавок, хоккеист рассказал, что первое время был уверен в стереотипе, что русские не улыбаются, но вскоре понял, что это не так.
«На улице люди, действительно, не улыбаются, но если ты с кем-то общаешься, они проявляют весь спектр эмоций, смеются и улыбаются», — рассказал он.
Не обошлось и без забавных ситуаций. Чеккони привык носить короткие носки по щиколотку, но командные доктора постоянно ругают его за это, указывая на холодную погоду. Он же отвечает, что этого вполне достаточно, чтобы добежать от машины до дома или арены, а вот для долгих прогулок он обязательно оденется теплее.