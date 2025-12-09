Леопард пробрался в деревню и убил 45-летнего мужчину в Индии

В штате Уттаракханд в Индии леопард проник в одну из деревень и напал на 45-летнего мужчину. Об этом сообщает NDTV. Пострадавший получил смертельные травмы.
Инцидент произошел ранним утром в деревне Гаджалд. Хищник набросился на Раджендра Наутияла вскоре после того, как он вышел из дома. Несмотря на попытки местных помочь, спасти его не удалось.
После случившегося на место прибыли представители властей. Было выдано разрешение на отстрел агрессивного животного, а также принято решение временно закрыть все школы в районе на два дня.
В департаменте лесного хозяйства заявили, что выразили соболезнования родным погибшего и пообещали выплатить семье компенсацию в размере одного миллиона рупий, передает телеканал.
Леопарды в индийских штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд привыкли к жизни рядом с людьми и переселились на сельскохозяйственные угодья. Из-за этого некоторые особи демонстрируют признаки ожирения, утрачивают навыки охоты и возвращаются к человеческому жилью даже после переселения в заповедники.