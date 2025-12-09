Леопард пробрался в деревню и убил 45-летнего мужчину в Индии

Леопарды в индийских штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд привыкли к жизни рядом с людьми и переселились на сельскохозяйственные угодья. Из-за этого некоторые особи демонстрируют признаки ожирения, утрачивают навыки охоты и возвращаются к человеческому жилью даже после переселения в заповедники.