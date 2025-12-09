Россиян среди пострадавших при землетрясении в Японии не выявили

Ранее сообщалось, что ожидаемое в ближайшие десятилетия мощное землетрясение в районе Токио может привести к гибели до 18 тысяч человек и нанести экономический ущерб более 80 триллионов иен. Об этом писали Kyodo и Nikkei Asia со ссылкой на проект правительственного доклада. Вероятность сильных толчков магнитудой около 7,3 оценивается в 70% в течение 30 лет. По расчётам, разрушены могут быть до 400 тысяч зданий, а почти 5 миллионов жителей окажутся вынуждены покинуть свои дома.