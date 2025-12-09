Россиян среди пострадавших при землетрясении в Японии не выявили

Посольство России в Японии не получало обращений от россиян, проживающих в стране, после мощного землетрясения на севере архипелага. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российском диппредставительстве. «Звонков и сообщений от росграждан на текущий момент не поступало», — уточнили в посольстве.
Напомним, подземные толчки магнитудой 7,5 произошли в ночь на понедельник к востоку от префектуры Аомори. Эпицентр находился в Тихом океане, очаг — на глубине около 50 километров. Власти Японии сообщили о 30 пострадавших, данных о погибших и пропавших без вести нет. На атомных объектах, включая аварийную АЭС «Фукусима-1», нештатных ситуаций не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что ожидаемое в ближайшие десятилетия мощное землетрясение в районе Токио может привести к гибели до 18 тысяч человек и нанести экономический ущерб более 80 триллионов иен. Об этом писали Kyodo и Nikkei Asia со ссылкой на проект правительственного доклада. Вероятность сильных толчков магнитудой около 7,3 оценивается в 70% в течение 30 лет. По расчётам, разрушены могут быть до 400 тысяч зданий, а почти 5 миллионов жителей окажутся вынуждены покинуть свои дома.
Новый прогноз учитывает риски, связанные с перебоями электроснабжения и инфраструктуры: отключения могут затронуть до 16 миллионов точек энергоснабжения, а проблемы с канализацией — около 2 миллионов человек. При этом обновлённые оценки выглядят несколько лучше данных 2013 года, когда прогнозировались 23 тысячи погибших и ущерб в 95 триллионов иен. Доклад планируют опубликовать в декабре.