Стало известно, когда Баста в Иркутске 2026 даст концерт

— Василий Вакуленко, он же Баста — один из самых популярных артистов в русскоязычной музыке. Его песни начиная с самых первых альбомов для многих явились путеводителем и поддержкой в жизни. Он пишет альбомы, снимает кино, ведёт программы, проводит шоу с профессиональными боксерскими поединками, радуется сам и радует неравнодушного зрителя, — отмечается в анонсе.