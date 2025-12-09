Стало известно, когда Баста в Иркутске 2026 даст концерт

Баста в Иркутске 2026 даст сразу два сольных концерта! Шоу возрастной категории 16+ состоятся 20 и 21 мая на площадке ледового дворца «Айсберг». Билеты уже поступили в продажу. Их стоимость варьируется от двух до восьми тысяч рублей.
Баста в Иркутске 2026.
Каждое выступление продлится два часа. В программе прозвучат главные хиты артиста, включающие треки «Моя игра», «Сансара», «Лёд», «Урбан», «Чистый кайф», «Ты моя вселенная» и многие другие.
— Василий Вакуленко, он же Баста — один из самых популярных артистов в русскоязычной музыке. Его песни начиная с самых первых альбомов для многих явились путеводителем и поддержкой в жизни. Он пишет альбомы, снимает кино, ведёт программы, проводит шоу с профессиональными боксерскими поединками, радуется сам и радует неравнодушного зрителя, — отмечается в анонсе.
