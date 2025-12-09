Правительство Казахстана усилит контроль за рынком ГСМ

На совещании Скляр отметил, что внутренний рынок стабильно обеспечен ГСМ, а работа нефтеперерабатывающих заводов и логистики проходит без сбоев. В то же время, из-за существенной разницы цен на топливо с соседними государствами, меры по пресечению его незаконного вывоза будут продолжены. Ответственным ведомствам поручено продолжать профилактические и контрольные мероприятия в плановом режиме.