Правительство Казахстана усилит контроль за рынком ГСМ

«Правительство усиливает контроль за рынком ГСМ. Под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось очередное совещание, посвященное вопросам дальнейшего повышения эффективности работы на рынке нефтепродуктов. Участники обсудили текущие результаты и дополнительные шаги по улучшению механизмов контроля», — говорится в сообщении.
На совещании Скляр отметил, что внутренний рынок стабильно обеспечен ГСМ, а работа нефтеперерабатывающих заводов и логистики проходит без сбоев. В то же время, из-за существенной разницы цен на топливо с соседними государствами, меры по пресечению его незаконного вывоза будут продолжены. Ответственным ведомствам поручено продолжать профилактические и контрольные мероприятия в плановом режиме.
«Правительством уточнены задачи по совершенствованию оперативных механизмов взаимодействия на границе и внутри страны. Координация между МВД, АФМ, таможенными и пограничными подразделениями усиливается для обеспечения оперативного обмена информацией, предупреждения нарушений и повышения дисциплины на рынке», — отмечается в сообщении.
Министерству энергетики также поручено продолжать цифровизацию сферы. Оснащение нефтебаз современными приборами учета с передачей данных в режиме реального времени остается приоритетной задачей. Разработанные законодательные поправки направлены на закрепление актуальных требований к отрасли и введение единого стандарта учета нефтепродуктов.
«Роман Скляр отметил, что правительство последовательно обеспечивает прозрачность и устойчивость рынка ГСМ, а также своевременное снабжение внутреннего рынка. В случае выявления нарушений будут применяться соответствующие меры реагирования», — добавили в пресс-службе.
Подводя итог, первый вице-премьер отметил, что бесперебойная работа рынка нефтепродуктов, прозрачность всех процессов и обеспечение энергетической безопасности страны остаются ключевыми задачами. Государственные органы продолжат осуществлять полный контроль за движением ГСМ — от нефтеперерабатывающих заводов до конечных точек реализации.