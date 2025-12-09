Ричмонд
«Живите долго!»: Раушан Кудайберген опубликовала послание родителям

Единственная родная сестра знаменитого певца Димаша Кудайбергена опубликовала серию красочных семейных снимков. В кадре Раушан Кудайберген находится со своими родителями: Канатом и Светланой Айтбаевыми, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

К ее публикации идет короткая подпись, обращенная к маме и папе:

«Живите долго!».

На трогательный пост, кроме многочисленных комментаторов Раушан, обратил внимание и ее супруг — актер Ермахан Аймахан. Он оставил несколько смайликов в виде сердечек.