«Живите долго!»: Раушан Кудайберген опубликовала послание родителям

Единственная родная сестра знаменитого певца Димаша Кудайбергена опубликовала серию красочных семейных снимков. В кадре Раушан Кудайберген находится со своими родителями: Канатом и Светланой Айтбаевыми, сообщает Zakon.kz.
К ее публикации идет короткая подпись, обращенная к маме и папе:
«Живите долго!».
На трогательный пост, кроме многочисленных комментаторов Раушан, обратил внимание и ее супруг — актер Ермахан Аймахан. Он оставил несколько смайликов в виде сердечек.