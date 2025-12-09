Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отметила 91-летие

Алисе Фрейндлих 8 декабря 2025 года исполнился 91 год. Почти 70 лет из этой жизни она провела на сцене и перед камерой, став одной из самых узнаваемых артисток страны.
Родившаяся в Санкт-Петербурге, она с детства оказалась вовлечена в театральную жизнь. Мать занималась самодеятельностью, отец, потомок герцогства Мекленбург-Шверин, был профессиональным актером. Детство прошло в историческом центре города, рядом с Исаакиевским собором, где будущая актриса делала первые наблюдения за жизнью.
Война резко оборвала мирную главу биографии. Семья встретила ее раздельно: отец уехал на гастроли в Ташкент, мать и бабушка остались в Ленинграде. Немецкая фамилия осложняла бытовые мелочи, но куда тяжелее оказалась блокада. Девочка запомнила жесткий режим выживания и редкие минуты, когда людям требовалась обычная улыбка.
В послевоенные годы семья прожила некоторое время в Эстонии, затем вернулась в Ленинград. Фрейндлих занималась в театральном кружке Марии Призван-Соколовой, но выбирала между сценой и оперой. В итоге отец настоял на актерской профессии. В 1953 году она поступила в театральный институт имени Островского, где попала на курс Бориса Зона. Преподаватель рекомендовал ее в драматические театры, и вскоре Фрейндлих начала работу в труппе театра Комиссаржевской.
Первые роли были второстепенными, часто «упавшими со стола» более именитым артисткам. Но именно там она прошла школу, которую вспоминала с благодарностью. Параллельно начались и съемки в кино: эпизоды сменялись более значимыми работами, а репертуар расширялся от сказок до шекспировских постановок.
В 1960-е Фрейндлих перешла в театр Ленсовета, где проведет несколько десятилетий. После развода со вторым мужем Игорем Владимировым она продолжила карьеру уже в БДТ имени Товстоногова. В кино тем временем появился новый этап — фильм «Любить» Михаила Калика. Его новеллы стали смелым высказыванием о жизни поколения, выросшего в тени послевоенных травм.
К середине 1970-х Фрейндлих была уже признанной звездой. На экране она часто играла монархинь в костюмированных лентах, включая королеву Анну в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах». Но настоящий прорыв произошёл в конце десятилетия, когда актриса одновременно предстала в двух противоположных образах: строгой начальницы Людмилы Прокофьевны в «Служебном романе» и жены Сталкера в философской драме Андрея Тарковского.
Работа с Эльдаром Рязановым стала примером абсолютного доверия — режиссер пригласил ее без проб, что было редкостью по тем временам. На площадке она широко импровизировала, определив тон ключевых сцен. С Тарковским подход оказался иным: строгий порядок, точное следование замыслу. Но атмосфера его съемок актрисе подходила не меньше — благодаря внутренней поэзии режиссера.
В последующие годы Фрейндлих появлялась в кино реже, отдавая предпочтение сложным театральным ролям. В 1990-е она сохранила принципиальность, отвергая сомнительные проекты и оставаясь верной профессиональному стандарту «лучше меньше, но точнее».
В XXI веке она снималась выборочно: сыграла мать Иосифа Бродского в «Полутора комнатах», блокадницу в «Линии Марты» и наставницу балерины в драме «Большой». Последней ролью стала мать героя в ленте «Родители строгого режима». Перед этим артистка перенесла тяжелое поражение легких во время эпидемии коронавируса и вернулась к работе только после восстановления.
Фрейндлих много лет оставалась заядлой курильщицей, несмотря на проблемы со здоровьем. Близкие отмечали, что привычка стала частью ее сценического образа, который она не захотела менять.
Фигура Фрейндлих давно переросла рамки профессии. В 2024 году в Российской национальной библиотеке в Петербурге открылась выставка, посвященная ее творческому пути. Федеральные каналы транслируют фильмы с ее участием к юбилеям, а зрители продолжают цитировать ее роли.
Сама актриса особенно ценила работы Георгия Данелии — за «скрещение смешного и печального». Такой контраст и стал для Фрейндлих отражением жизни, в которой горькое и светлое неизбежно идут рядом.
