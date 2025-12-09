Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отметила 91-летие

В послевоенные годы семья прожила некоторое время в Эстонии, затем вернулась в Ленинград. Фрейндлих занималась в театральном кружке Марии Призван-Соколовой, но выбирала между сценой и оперой. В итоге отец настоял на актерской профессии. В 1953 году она поступила в театральный институт имени Островского, где попала на курс Бориса Зона. Преподаватель рекомендовал ее в драматические театры, и вскоре Фрейндлих начала работу в труппе театра Комиссаржевской.