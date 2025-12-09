Минздрав изменил перечень орфанных заболеваний

В частности, из перечня исключены:
глиальные опухоли высокой степени злокачественности.
;рассеянный склероз.
В новой редакции изложены следующие пункты:
Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, — болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм. Болезнь двигательного неврона — болезни нервной системы. Семейная болезнь двигательного неврона. Болезни нервно-мышечного синапса и мышц — первичные мышечные нарушения. Синдром дефицита Glut 1 — другие уточненные нарушения обмена углеводов. Редкие и резистентные формы эпилепсии — болезни нервной системы. Нейробластома — злокачественное новообразование различных локализаций.
Приказ вводится в действие с 19 декабря 2025 года.