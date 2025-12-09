Ричмонд
Минздрав изменил перечень орфанных заболеваний

Приказом министра здравоохранения от 4 декабря 2025 года внесены изменения в перечень орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, из перечня исключены:

глиальные опухоли высокой степени злокачественности.

;рассеянный склероз.

В новой редакции изложены следующие пункты:

Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, — болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм. Болезнь двигательного неврона — болезни нервной системы. Семейная болезнь двигательного неврона. Болезни нервно-мышечного синапса и мышц — первичные мышечные нарушения. Синдром дефицита Glut 1 — другие уточненные нарушения обмена углеводов. Редкие и резистентные формы эпилепсии — болезни нервной системы. Нейробластома — злокачественное новообразование различных локализаций.

Приказ вводится в действие с 19 декабря 2025 года.