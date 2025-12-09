Долина прошла психиатрическую экспертизу в ходе дела о продаже ее квартиры

Долина считает, что покупательница не проявила необходимой осмотрительности при заключении сделки. Дело о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной дошло до Верховного суда РФ. Какое решение может принять ВС и как это повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».