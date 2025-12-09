Долина прошла психиатрическую экспертизу в ходе дела о продаже ее квартиры

Певица Лариса Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в рамках расследования дела о продаже ее квартиры под влиянием мошенников. Об этом говорится в судебных материалах по спору с покупательницей жилья Полиной Лурье.
В документах указано, что в ходе уголовного дела была проведена амбулаторная первичная экспертиза с участием специалистов Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева. Сообщается, что выводы комиссии экспертов не были оспорены сторонами.
Также отмечается, что сама Лурье не подавала ходатайств о назначении дополнительной экспертизы в рамках гражданского процесса. При этом содержание выводов специалистов в опубликованных документах не раскрывается, передает ТАСС.
Стало известно, что покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье не сомневалась во вменяемости артистки. Она считала, что певица как преподаватель каждый год проходит психиатрическое освидетельствование.
Долина считает, что покупательница не проявила необходимой осмотрительности при заключении сделки. Дело о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной дошло до Верховного суда РФ. Какое решение может принять ВС и как это повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».