Сообщения с телефона сына знакомой: карагандинца оправдали и освободили из-под стражи

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 8 декабря 2025 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Карагандинской области рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в вымогательстве (ст. 194 ч.4 п. 2 УК). Органами уголовного преследования мужчина обвинялся в том, что вымогал у женщины крупную денежную сумму под угрозой распространения порочащей информации. Для чего якобы по его просьбе его знакомой с разных абонентских номеров были направлены сообщения с требованием денег.