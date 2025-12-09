Сообщения с телефона сына знакомой: карагандинца оправдали и освободили из-под стражи

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 8 декабря 2025 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Карагандинской области рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в вымогательстве (ст. 194 ч.4 п. 2 УК). Органами уголовного преследования мужчина обвинялся в том, что вымогал у женщины крупную денежную сумму под угрозой распространения порочащей информации. Для чего якобы по его просьбе его знакомой с разных абонентских номеров были направлены сообщения с требованием денег.
Судом установлено, что обвиняемый никаких требований денежных средств к потерпевшей не выдвигал. Какой-либо переписки, звонков с его телефона, подтверждающих обвинение, не обнаружено. Это проверено судом путем дополнительных запросов в мобильные компании, сверкой о телефонных соединениях и местонахождении абонентов, допросами специалистов в области компьютерных технологий.
Показания знакомой подсудимого, с телефона сына которой направлены сообщения потерпевшей, противоречивы и нестабильны. Они не соответствуют показаниям других свидетелей, специалистов, материалам негласных следственных действий, детализации телефонных соединений. Кроме того, находясь в статусе свидетеля, знакомая обвиняемого заинтересована в том, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности.
Согласно ст. 19 УПК обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и должен быть подтвержден достаточной совокупностью допустимых и достоверных доказательств. Таких доказательств стороной обвинения не представлено. На основании чего приговором суда мужчина признан невиновным по ст. 194 ч.4 п. 2 УК и оправдан на основании ст. 394 ч.2 п. 3 УПК за недоказанностью участия в совершении уголовного правонарушения.
Мера пресечения в виде содержания под стражей отменена, оправданный освобожден из-под стражи в зале суда немедленно. В порядке гл. 4 УПК за мужчиной признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс.