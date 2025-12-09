Ричмонд
Жители Максимовки хотят, чтобы автобус ходил до центра Уфы

Уфимцы просят продлить маршрут общественного транспорта из отдаленного района.

Источник: Комсомольская правда

Жители уфимского поселка Максимовка обратились с просьбой организовать прямое автобусное сообщение до Центрального рынка. По их словам, многим приходится ездить на работу в отдаленные районы, и для этого необходим муниципальный маршрут, который бы следовал по улице Интернациональной.

В управлении транспорта и связи городской администрации пояснили, что поселок обслуживает маршрут № 277 «Новая Максимовка — Стадион “Динамо”. Его оператором является компания “Арбат+”. В сентябре текущего года специальная межведомственная комиссия скорректировала схему движения этого маршрута, проложив его по улицам Революционной и Ленина.

В ведомстве также сообщили, что перевозчик уже увеличил количество автобусов на линии с 5 до 9 единиц в будние дни. По выходным на маршруте работают три машины. Интервал движения в будни составляет 15−25 минут, а в субботу и воскресенье — 45−60 минут.

— Работа по дальнейшему наращиванию числа транспортных средств на этом направлении продолжается, — ответили уфимцам в мэрии.