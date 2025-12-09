Опасный перец из Китая уничтожили из-за карантинного вируса в Приморье

Специалисты Россельхознадзора Приморья пресекли попытку ввоза зараженных партий острого перца из Китая. Вся опасная продукция была уничтожена, сообщила пресс-служба ведомства.
«В результате проведенных специалистами испытательной лаборатории исследований в партиях свежего острого перца весом 54 и 162 кг был выявлен карантинный для ЕАЭС объект — вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus)», — говорится в сообщении.
Опасный груз был обнаружен 2-го и 4 декабря на фитосанитарном контрольном посту «Пограничный». После досмотра образцы отправили на исследование в лабораторию, где и подтвердили наличие вируса. Ввоз всей партии был запрещен, а собственник продукции принял решение ее уничтожить.
Специалисты отмечают, что с начала 2025 года это уже 42-й случай обнаружения данного вируса в перце и томатах из Китая на территории Приморья. Было уничтожено более 38 тонн зараженных овощей.
Напомним, что недавно специалисты Россельхознадзора запретили ввоз партии утиного пера из Вьетнама весом почти 40 тонн в Приморье из-за нарушений ветеринарных правил.