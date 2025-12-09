В Туапсе включат сирены 11 декабря

Жителей и гостей Туапсе предупредили о проведении плановой проверки локальной системы оповещения. В среду, 11 декабря, ровно в 10:00 по московскому времени в городе прозвучат электрические сирены и голосовые сообщения.
«Пройдет проверка готовности локальной системы оповещения ООО “РН-Туапсинский НПЗ”», — сообщили в пресс-службе администрации округа.
Цель проверки — убедиться в полной работоспособности всех элементов системы оповещения на территории нефтезавода. Горожан призывают сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше