Правила государственных закупок изменили в Казахстане

доходы потенциального поставщика за три года, предшествующих предыдущему году, согласно данным информационных систем органов государственных доходов, составляют не менее одной второй части суммы, выделенной для осуществления государственной закупки;показатель уплаченных налогов за три года, предшествующих предыдущему году, согласно данным информационных систем органов государственных доходов, составляет не менее трех процентов от доходов потенциального поставщика.стоимость основных средств потенциального поставщика за три года, предшествующих предыдущему году, согласно данным информационных систем органов государственных доходов, составляет не менее одной пятнадцатой части суммы, выделенной для осуществления государственной закупки, но не более 400 тыс. МРП;фонд оплаты труда работников потенциального поставщика за три года, предшествующих предыдущему году, согласно данным информационных систем органов государственных доходов, составляют не менее одной пятнадцатой части суммы, выделенной для осуществления государственной закупки.