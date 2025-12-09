Анонсировано, какие меры готовят в РФ для конфискации коррупционного имущества

В правительство РФ направлен законопроект, меняющий порядок ареста активов фигурантов коррупционных дел.
Документ расширяет перечень имущества, подлежащего ограничению и последующей конфискации. Об этом написал в статье для РБК глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
По инициативе Следственного комитета предлагается изымать не только то, что получено преступным путём, но и активы, переданные третьим лицам для сокрытия или ухода от возмещения ущерба. Ведомство указывает на частые случаи вывода денег за рубеж, где их поиск осложнён пробелами законодательства. Стадии расследования, связанные с замораживанием и возвратом таких активов, до сих пор регулируются лишь ведомственными инструкциями, и после передачи дела в суд следователь фактически лишается механизмов продолжения работы.
Следственный комитет готовит новый порядок выделения уголовных дел, посвящённых поиску и возврату имущества, подлежащего конфискации. Это должно устранить правовые разрывы и обеспечить сопровождение процесса до финального решения иностранных органов.
По статистике СК, в 2025 году по коррупционным делам арестовано имущество на 24,5 млрд рублей — почти на четверть больше уровня предыдущего года. Добровольно переданные фигурантами активы оцениваются ещё в 4,7 млрд рублей.
Сейчас конфискация применяется по ряду составов, связанных с экономическими преступлениями, коррупцией, угрозами общественной безопасности и основам строя. В 2024 году к перечню добавилось распространение заведомо ложных сведений о российской армии. В конце ноября Конституционный суд разрешил изымать имущество родственников коррупционеров, включая единственное жильё, если оно связано с незаконными доходами хотя бы частично.
