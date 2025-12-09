Анонсировано, какие меры готовят в РФ для конфискации коррупционного имущества

По инициативе Следственного комитета предлагается изымать не только то, что получено преступным путём, но и активы, переданные третьим лицам для сокрытия или ухода от возмещения ущерба. Ведомство указывает на частые случаи вывода денег за рубеж, где их поиск осложнён пробелами законодательства. Стадии расследования, связанные с замораживанием и возвратом таких активов, до сих пор регулируются лишь ведомственными инструкциями, и после передачи дела в суд следователь фактически лишается механизмов продолжения работы.