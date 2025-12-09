Жители Хабаровского края могут получать уведомления из Госуслуг в МАХ

На первом этапе в мессенджер будут приходить сообщения о социально значимых услугах: например, о записи на прием к врачу или начисленных административных штрафах. Причем штрафы можно будет сразу оплатить, не выходя из чат-бота, а подтверждение оплаты также придет туда же. В дальнейшем перечень уведомлений планируется значительно расширить. Ранее в МАХ уже появились другие полезные функции: возможность использовать мобильную электронную подпись «Госключ» для подписания документов, а также просмотр цифровых копий основных документов (паспорта, полиса ОМС, СНИЛС, ИНН) в разделе «Цифровой ID». В будущем там же появятся данные о транспортных средствах и детских документах.