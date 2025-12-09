Жители Хабаровского края могут получать уведомления из Госуслуг в МАХ

Жители Хабаровского края, как и все россияне, теперь могут получать важные уведомления от портала Госуслуг прямо в мессенджере МАХ. Интеграция двух платформ продолжает развиваться в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», делая получение государственных услуг еще удобнее. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как сообщили в министерстве цифрового развития края, для подключения опции необходимо, чтобы аккаунты на Госуслугах и в МАХ были привязаны к одному номеру телефона. После этого уведомления начнут приходить автоматически через официальный верифицированный чат-бот Госуслуг, который отмечен синей галочкой. Список тем, по которым пользователь хочет получать оповещения, можно гибко настроить в личном кабинете на портале.
На первом этапе в мессенджер будут приходить сообщения о социально значимых услугах: например, о записи на прием к врачу или начисленных административных штрафах. Причем штрафы можно будет сразу оплатить, не выходя из чат-бота, а подтверждение оплаты также придет туда же. В дальнейшем перечень уведомлений планируется значительно расширить. Ранее в МАХ уже появились другие полезные функции: возможность использовать мобильную электронную подпись «Госключ» для подписания документов, а также просмотр цифровых копий основных документов (паспорта, полиса ОМС, СНИЛС, ИНН) в разделе «Цифровой ID». В будущем там же появятся данные о транспортных средствах и детских документах.
Напомним, что аудитория отечественного мессенджера МАХ в ноябре превысила 55 миллионов пользователей. Приложение включено в реестр российского ПО и доступно во всех основных форматах: мобильном, десктопном и веб-версии.