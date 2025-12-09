Ричмонд
Газ из угля в Казахстане планируют производить инвесторы из Китая

Конкретные проекты и угольные разрезы обсудили с китайскими инвесторами.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 9 дек — Sputnik. Китайские инвесторы представили проекты по производству газа из угля на совещании под председательством вице-министра энергетики Казахстана Санжара Жаркешова, сообщили в ведомстве.

Что мешает развивать углехимию в Казахстане и как это исправить, на каких угольных разрезах можно реализовать проекты отрасли быстрее и эффективнее — эти и другие вопросы обсуждали участники совещания, в числе которых казахстанские энергокомпании, угледобытчики, ученые.

«В ходе совещания участниками были рассмотрены актуальные вопросы, представлены предложения по дальнейшему развитию отрасли, а также обсуждены проекты крупных компаний CHN Energy Development Co. Limited по строительству углехимического комплекса и Shandong Energy Group по получению газа из угля», — говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве добавили, что обновили по итогам встречи состав рабочей группы по развитию углехимии и составили план действий по системным решениям сдерживающих факторов развития отрасли.