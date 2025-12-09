«На преступные доходы куплена квартира в Астане»: экс-главврача выпустили под залог

От имени этих компаний подготовлены заведомо завышенные коммерческие предложения. Фактическая поставка оборудования осуществлена сторонней компанией, но акты приемки и договоры оформлялись через подконтрольные фирмы. После перечисления средств от больницы на счета этих компаний подозреваемые обналичили их и распределили между собой. Общая сумма ущерба государству составила 115 млн тенге.