«На преступные доходы куплена квартира в Астане»: экс-главврача выпустили под залог

Департаментом АФМ по Туркестанской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при закупке медицинского оборудования, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Источник: Nur.kz

Бывший главный врач ГКП «Касыгуртская районная центральная больница» подозревается в организации приобретения медицинского оборудования через искусственное деление его на составные части для заключения множества договоров. Для реализации схемы он привлек знакомую, имеющую опыт в поставке медицинских изделий. Она использовала подконтрольные коммерческие организации, зарегистрированные на родственников и знакомых.

От имени этих компаний подготовлены заведомо завышенные коммерческие предложения. Фактическая поставка оборудования осуществлена сторонней компанией, но акты приемки и договоры оформлялись через подконтрольные фирмы. После перечисления средств от больницы на счета этих компаний подозреваемые обналичили их и распределили между собой. Общая сумма ущерба государству составила 115 млн тенге.

На преступные доходы подозреваемая приобрела двухкомнатную квартиру в столице. Суд наложил арест на ее имущество. В отношении бывшего главного врача избрана мера пресечения в виде залога, а его соучастница находится под домашним арестом.