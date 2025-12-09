После «консервационных» судов обследуют левобережный участок омского метро

По состоянию на вторник, 9 декабря 2025 года, на портале госзакупок объявлено о заключении контракта на проведения технического обследования состояния конструкций Омского метро. Согласно документации, с которой удалось ознакомиться «СуперОмску», речь идет о проверке состояния конструкций станции «Кристалл», пролегающей по территории вдоль проспекта Комарова на пересечении с бульваром Архитекторов в границах Кировского административного округа.
Заявленной целью работ выступает «оценка фактического технического состояния временных конструкций для выявления дефектов и причин их возникновения в период длительной приостановки», при этом подрядчику также необходимо подготовить рекомендации по устранению обнаруженных дефектов. В числе предусмотренных договором задач «определить деформационно-прочностные характеристики грунтов геофизическими методами за ограждающими конструкциями котлованов; а также “определить зоны обводненности грунтов и возможных тектонических нарушений геофизическими методами”.
Привлеченной организации предлагается сопоставить увиденное с результатами обследования 2018 года, в обязательном порядке провести не только фотофиксацию актуального состояния, но и подготовить схемы и ведомости повреждений.
На работы отводится несколько недель, сроком сдачи установлено 19 декабря 2025 года. Их должна исполнить компания «Стройгеопроект», которой выплатят порядка 2,663 миллиона рублей.
Напомним, во второй половине ноября 2025 года горожане заметили активность на участке незавершенного метрополитена, в том числе вырубки растительности при котловане. В региональном Минтрансе заявили о проведении мероприятий в рамках содержания и эксплуатации объекта. Работы предваряли судебные разбирательства об установлении сроков консервации ряда объектов недостроенного метро, включая левобережный участок от станции «Заречная» до станции «Кристалл», суд закрепил в качестве финальной даты исполнения 10 декабря 2025 года.