После «консервационных» судов обследуют левобережный участок омского метро

Напомним, во второй половине ноября 2025 года горожане заметили активность на участке незавершенного метрополитена, в том числе вырубки растительности при котловане. В региональном Минтрансе заявили о проведении мероприятий в рамках содержания и эксплуатации объекта. Работы предваряли судебные разбирательства об установлении сроков консервации ряда объектов недостроенного метро, включая левобережный участок от станции «Заречная» до станции «Кристалл», суд закрепил в качестве финальной даты исполнения 10 декабря 2025 года.