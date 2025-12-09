NBC: В США задержали украинку после собеседования на грин-карту

В 2022 году Булавина въехала в США как беженка и получила временный защищенный статус (TPS). За три месяца до окончания его срока, в январе, она подала документы на продление. По словам адвоката, онлайн-портал уведомил ее, что решение должно быть вынесено в двухнедельный срок. При этом в марте ведомство назначило собеседование по грин-карте на 4 декабря.