NBC: В США задержали украинку после собеседования на грин-карту

Американские правоохранители задержали гражданку Украины Викторию Булавину после прохождения собеседования на получение грин-карты. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Булавина вместе с супругом Виктором Королем 4 декабря пришла в Службу гражданства и иммиграции США на интервью по грин-карте, но после встречи мужа отпустили одного. Сейчас он ищет способы добиться ее освобождения и возвращения домой.

В 2022 году Булавина въехала в США как беженка и получила временный защищенный статус (TPS). За три месяца до окончания его срока, в январе, она подала документы на продление. По словам адвоката, онлайн-портал уведомил ее, что решение должно быть вынесено в двухнедельный срок. При этом в марте ведомство назначило собеседование по грин-карте на 4 декабря.

Муж Булавиной говорит, что сотрудники миграционной службы объяснили задержание тем, что срок ее TPS истек.

Сейчас она находится в иммиграционном изоляторе Отай-Меса в Сан-Диего, неподалеку от мексиканской границы. По словам мужа, с ней обращаются крайне жестко, и последние дни она почти не спит, передает телеканал.

После прихода к власти в США Дональда Трампа в стране началась масштабная борьба с мигрантами. В октябре СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа собирается выплатить 2500 долларов подросткам-мигрантам, если они добровольно уедут из страны на родину.

Американские журналисты также писали, что после заявления Трампа о том, что миграционные службы теперь не будут обходить стороной больницы, церкви и школы, более 730 тысяч учащихся могли оказаться под угрозой депортации из страны.

