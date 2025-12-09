КСП Воронежа предложила школам источник дохода

Стоимость услуг «Интеркома» в прошлом году была установлена в пределах 2200−3300 рублей в месяц за каждого ребенка. На примере 15 школ КСП выяснила, что ежемесячный доход с одной такой площадки у АНО «Интерком» составлял до 360 тысяч рублей, а у одноименного ЧУ — до 423 тысяч. При этом арендная плата, которую школы получали от арендатора, колебалась в пределах от 1,6 до 9,8 тысячи рублей в месяц.