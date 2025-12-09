КСП Воронежа предложила школам источник дохода

Ревизия затронула период с сентября по декабрь 2024 года. Специалисты посмотрели, как школы распоряжаются имуществом для внеурочной работы и дополнительных занятий с детьми. В том числе — какие площади сдаются в аренду, а какие предоставляются в пользование безвозмездно.
Было установлено, что в проверяемый период на базе 35 школ Воронежа оказывали платные услуги две организации — АНО ДО «Интерком» и ЧУ ДО «Интерком». Они проводили занятия по подготовке детей к школе, обучению математике, русскому и иностранным языкам. Для оказания услуг арендовали кабинеты. Занятия проводились в основном учителями тех же школ, с которыми организации заключали договоры как с физлицами.
Стоимость услуг «Интеркома» в прошлом году была установлена в пределах 2200−3300 рублей в месяц за каждого ребенка. На примере 15 школ КСП выяснила, что ежемесячный доход с одной такой площадки у АНО «Интерком» составлял до 360 тысяч рублей, а у одноименного ЧУ — до 423 тысяч. При этом арендная плата, которую школы получали от арендатора, колебалась в пределах от 1,6 до 9,8 тысячи рублей в месяц.
Как отметила руководитель Контрольно-счетной палаты Воронежа Елена Литвинчук, общеобразовательные учреждения при соблюдении прозрачности могли сами оказывать платные услуги по подготовке детей, и тогда доходы шли бы не в карман частных организаций, а напрямую на нужды школ. Это дало бы им возможность больше тратить на ремонт зданий, улучшение качества образования, установить дополнительную выплату педагогам.
Материалы отчета отправлены в прокуратуру. Директора школ и городское управление образования получили представления по устранению нарушений.