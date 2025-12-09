В Минске елочные базары начнут работать с 15 декабря

В Минске елочные базары лесхозов начнут работать с 15 декабря. Об этом сообщили в Государственном производственном лесохозяйственном объединении Минской области, пишет БелТА.
Так, елками ГПЛХО в столице будут традиционно торговать в шести точках города: на двух торговых площадках «Лесной домик» (улица Тимирязева, 118, и Логойский тракт, 52), вблизи ТЦ «Титан» (проспект Дзержинского, 104), на площадке вблизи магазина Prostore (проспект Дзержинского, 126), вблизи торгового центра «Санта» (улица Леонида Левина, 8) и по адресу улица Багратиона, 70.
С 15 декабря первым торговлю откроет елочный базар на улице Багратиона, другие откроются с 20 декабря. Продавать к Новому году будут живые елку, сосну, в том числе в кадках и хвойные букеты.
— Елочные базары откроются во всех лесничествах центрального региона и в райцентрах, — добавили в ГПЛХО.
По всей стране к праздникам заготовят около 30 тысяч новогодних деревьев, торговля развернется более чем на 200 площадках.
