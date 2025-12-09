НЕэкспресс-доставка. Почему ждать курьера в Петербурге приходится всё дольше

За две минувшие недели сфера доставки в Петербурге разительно изменила лицо. Причём иногда в буквальном смысле — с 22 ноября работающим по патентам иностранцам запретили возить заказы. Власти объяснили решение борьбой с теневой занятостью, повышением качества и безопасности курьерских услуг, а также созданием новых рабочих мест для россиян, в первую очередь — молодёжи и студентов.
Два курьера на район.
Первая победа налицо — с улиц Петербурга практически исчезли толпы курьеров, гоняющих по тротуарам на электровелосипедах. Жаль, вразумительных правил использования средств индивидуальной мобильности так и не появилось, но передвигаться пешком — да и на машине, чего греха таить, — стало намного безопаснее. Ведь некоторые лихачи не гнушались неожиданно перескакивать с пешеходной на проезжую часть и обратно по лишь им одним понятной схеме.
С остальным сложнее. Все службы доставки в Петербурге постановление Смольного выполнили: где-то приезжих уволили, где-то перевели на вспомогательные должности — кладовщиков, сборщиков заказов. И уже в первый день действия запрета петербуржцы это ощутили. Привычные сроки доставки, например, товаров из ближайших магазинов, почти сразу растянулись с 15 минут до получаса, а то и часа. В одном из популярных продуктовых сервисов резко подскочила минимальная сумма заказа для бесплатной доставки: если раньше вы платили около 200 рублей, то теперь — 800−1000.
Проводим эксперимент на себе. Вечер среды, ждём заказанную пиццу. Проходит минут сорок — звонок. Но не в дверь, а по телефону. Усталый голос диспетчера: «Мы приносим извинения, но не можем доставить ваш заказ вовремя. Вы можете или отказаться от заказа, или придётся подождать ещё минут 30, может 45».
Что делать — ждём. Проходит ещё 40 минут. Курьер, судя по шлему, приехал — на мотоцикле. «А что вы хотите, у нас на весь район осталось два человека, — мрачно говорит он, торопливо застёгивая термосумку, чтобы бежать дальше. — Носимся весь день, как угорелые. Всех мигрантов поувольняли, теперь вот так».
Спрашиваем: «А как же россияне, студенты, молодёжь?». «Смешно», — хохотнул он, скрывшись за дверьми лифта.
Желающих мало.
Рабочие места, конечно, созданы, а если точнее — высвобождены для россиян. Вот только желающих их занять немного.
«Работа тяжёлая, весь день на ногах, — объяснила менеджер одного из курьерских сервисов Алёна. — Есть жёсткие требования к срокам доставки, за опоздание могут наказать. Хотя сейчас особо не наказываем — сроки срываются постоянно, потому что людей нет. Только если курьер заказ уже взял, а едет к заказчику неоправданно долго. Но так почти не бывает, потому что местонахождение курьера мы видим по GPS».
Молодёжь и студентов в сервисе так и не дождались. Очередей из желающих и так-то не было — из-за специфики работы. А теперь и вовсе пусто. Обычно они идут развозить заказы только на каникулах, а потом увольняются. Разве что по вечерам некоторые подрабатывают — теперь график сделали максимально гибким, чтобы человек мог вписаться в него в любое время.
«Молодёжь иногда приходит, но есть проблема: желательно иметь водительские права хотя бы категории “М”, а лучше — свой транспорт, хотя бы электровелосипед, а у них этого нет, — сетует Алёна. — На ногах много не разнесёшь. Они поработают пару дней, понимают, что много без транспорта не заработать, а выматываются очень сильно, — и уходят. Людей с мотоциклами, машинами, велосипедами мы взяли бы с радостью, но их приходит крайне мало».
Наказывать — себе дороже.
По словам Алёны, до 22 ноября в их сервисе почти 70% курьеров составляли приезжие из-за рубежа.
«Они были очень замотивированы, хотели много работать, у них была конкуренция за заказы, — с грустью вспоминает менеджер. — Да, по-русски некоторые говорили плохо, на некоторых поступали жалобы от пешеходов. Но это — от старания поскорее доставить заказ. Мы их за это штрафовали, ставили последними в очередь, злостных нарушителей увольняли, потому что желающие на их место были. А теперь мы кого уволим? Даже наказать не можем, другая компания его с руками оторвёт».
Алёна уверена — от запрета пострадали только клиенты: заказов меньше не стало, стоимость доставки повысилась, и люди ждут дольше, а платят больше. В самой же компании лишь прибавилось суматохи в работе. При этом уровень зарплаты, по её словам, почти не изменился.
Кстати.
В пресс-службе администрации Петербурга пояснили, что «принятое решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышением качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь — для молодёжи и студентов».
Там полагают, что иностранные курьеры составляют незначительную долю от общего числа занятых в секторе, «поэтому данная мера не повлияет на стабильность рынка доставки».
Бывает, что курьеры из стран зарубежья становятся фигурантами дел об изнасиловании. Так, в 2019 году мигрант, который привёз суши на квартиру 20-летней девушке, напал на неё и попытался раздеть. Но крики и сопротивление жертвы испугали доставщика, и он скрылся.
В сентябре 2024 года в Москве курьер из Таджикистана попытался изнасиловать 27-летнюю девушку-инвалида. К счастью, дома оказалась её мать, которая прогнала мужчину. Надо признать, что после запрета мигрантам работать в курьерской службе, подобные происшествия исчезли из сводок новостей.