НЕэкспресс-доставка. Почему ждать курьера в Петербурге приходится всё дольше

«Они были очень замотивированы, хотели много работать, у них была конкуренция за заказы, — с грустью вспоминает менеджер. — Да, по-русски некоторые говорили плохо, на некоторых поступали жалобы от пешеходов. Но это — от старания поскорее доставить заказ. Мы их за это штрафовали, ставили последними в очередь, злостных нарушителей увольняли, потому что желающие на их место были. А теперь мы кого уволим? Даже наказать не можем, другая компания его с руками оторвёт».