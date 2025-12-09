«Впал в кому у меня на руках»: жена Красильникова рассказала о смерти актера

Жена актера и стендап-ведущего Дмитрия Красильникова рассказала о его последних днях. По ее словам, артист скончался в субботу, 6 декабря, после перенесенного инсульта.
По ее словам, за несколько дней до трагедии муж находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Тогда она просила знакомых и поклонников помолиться за его здоровье. Также она предупреждала об отмене всех выступлений и обещала отдельно разобраться с купленными билетами.
По словам супруги, несмотря на усилия врачей, спасти артиста не удалось, а в момент резкого ухудшения его состояния она находилась рядом с ним.
— Вызвали скорую, он впал в кому у меня на руках. Реанимация приехала и увезла его в медсанчасть № 9. Все дни Дима был в глубокой коме на ИВЛ. Я очень надеялась на чудо. Он боролся: обычно первые сутки самые критичные, и он их пережил, — сказала она в беседе с 59.RU.
Прощание состоялось во вторник, 8 декабря, в специализированном зале на улице Старцева. Гостей попросили не приносить цветы и венки.