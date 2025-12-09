«Апогей сюжета»: Анна Ковальчук раскрыла сюжет 26-го сезона «Тайн следствия»

Состоялась премьера юбилейного 25-го сезона сериала «Тайны следствия». По словам главной звезды сериала Анны Ковальчук, у создателей шоу уже есть идеи для нового сезона.
Актриса рассказала, что в следующих сериях шоураннеры хотят сосредоточиться на тематике женского здоровья.
Ковальчук отметила, что за 25 лет многие девушки стали брать пример с ее героини Маргариты Швецовой и из-за этого поступали в академию МВД. Для актрисы это стало неожиданностью: она призналась, что не представляла подобной реакции и не знает, каково в реальности работать следователем.
— Продлился срок возможности родить ребенка. Думаю, это было бы апогеем сюжета сериала и очень важным примером для многих женщин. Мария Сергеевна положила жизнь к ногам правосудия, старалась быть верной закону. И вдруг получает женское счастье в виде прекрасного мужчины и возможности быть полезной маленькому существу — своему ребенку, — поделилась Ковальчук в беседе с РИА Новости.
