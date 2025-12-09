«Апогей сюжета»: Анна Ковальчук раскрыла сюжет 26-го сезона «Тайн следствия»

Ковальчук отметила, что за 25 лет многие девушки стали брать пример с ее героини Маргариты Швецовой и из-за этого поступали в академию МВД. Для актрисы это стало неожиданностью: она призналась, что не представляла подобной реакции и не знает, каково в реальности работать следователем.