Ричмонд
-4°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Апогей сюжета»: Анна Ковальчук раскрыла сюжет 26-го сезона «Тайн следствия»

Состоялась премьера юбилейного 25-го сезона сериала «Тайны следствия». По словам главной звезды сериала Анны Ковальчук, у создателей шоу уже есть идеи для нового сезона.

Состоялась премьера юбилейного 25-го сезона сериала «Тайны следствия». По словам главной звезды сериала Анны Ковальчук, у создателей шоу уже есть идеи для нового сезона.

Актриса рассказала, что в следующих сериях шоураннеры хотят сосредоточиться на тематике женского здоровья.

Ковальчук отметила, что за 25 лет многие девушки стали брать пример с ее героини Маргариты Швецовой и из-за этого поступали в академию МВД. Для актрисы это стало неожиданностью: она призналась, что не представляла подобной реакции и не знает, каково в реальности работать следователем.

— Продлился срок возможности родить ребенка. Думаю, это было бы апогеем сюжета сериала и очень важным примером для многих женщин. Мария Сергеевна положила жизнь к ногам правосудия, старалась быть верной закону. И вдруг получает женское счастье в виде прекрасного мужчины и возможности быть полезной маленькому существу — своему ребенку, — поделилась Ковальчук в беседе с РИА Новости.

Недавно стриминговый сервис Netflix выпустил первую часть финального сезона научно-фантастического сериала «Очень странные дела». Что известно о заключительном сезоне проекта — в материале «Вечерней Москвы».