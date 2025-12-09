Ричмонд
-4°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Долина в момент продажи квартиры считала, что участвует в спецоперации

В момент продажи квартиры Лариса Долина была уверена, что действует в рамках спецоперации по поимке опасных преступников.

Источник: Аргументы и факты

Певица Лариса Долина считала, что продажа квартиры Полине Лурье является частью спецоперации по поимке преступников, поэтому сделка была фиктивной. Это следует из судебных документов, касающихся спора о недвижимости Долиной.

В одном из документов указано, что Долина не имела реального намерения продать квартиру и действовала под влиянием других лиц, которые убедили её в участии в операции правоохранительных органов по выявлению и поимке преступников.

«У Долиной при совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было, она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в спецоперации по выявлению и задержанию преступников, сделки осуществляются фиктивно под контролем сотрудников правоохранительных органов», — сказано в одном из документов, имеющихся в деле.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко также сообщила журналистам, что её клиентка была уверена в психическом здоровье Долиной во время сделки.

Ранее Лариса Долина указала в иске, что Полина Лурье не проявила разумной осмотрительности при покупке её квартиры в Москве.