Долина в момент продажи квартиры считала, что участвует в спецоперации

Певица Лариса Долина считала, что продажа квартиры Полине Лурье является частью спецоперации по поимке преступников, поэтому сделка была фиктивной. Это следует из судебных документов, касающихся спора о недвижимости Долиной.
В одном из документов указано, что Долина не имела реального намерения продать квартиру и действовала под влиянием других лиц, которые убедили её в участии в операции правоохранительных органов по выявлению и поимке преступников.
«У Долиной при совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было, она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в спецоперации по выявлению и задержанию преступников, сделки осуществляются фиктивно под контролем сотрудников правоохранительных органов», — сказано в одном из документов, имеющихся в деле.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко также сообщила журналистам, что её клиентка была уверена в психическом здоровье Долиной во время сделки.
Ранее Лариса Долина указала в иске, что Полина Лурье не проявила разумной осмотрительности при покупке её квартиры в Москве.