Директора УК в Челябинске отстранили от работы из-за холода в домах

В Челябинске на полгода дисквалифицировали директора управляющей организации «Мой дом Урал», которая осенью 2025 года не включила вовремя отопление в многоэтажках. Об отстранении руководителя от работы сообщила Госжилинспекция.

Источник: ЕАН

В управлении ООО «Мой дом Урал» находится 166 многоквартирных домов. С начала этого года в Госжилинспекцию от жильцов поступило более 3 тыс. жалоб на бездействие со стороны этой управляющей организации. Особенно много обращений было в октябре, когда УК фактически сорвала начало отопительного сезона в нескольких зданиях.

Решение о дисквалификации директора принял мировой суд. Менеджеру оно не понравилось, и он обжаловал постановление, но его обращение удовлетворено не было.

УК «Мой дом Урал» занимается содержанием домов, о которых этой осенью ЕАН писал не раз. На компанию было заведено уголовное дело.