Директора УК в Челябинске отстранили от работы из-за холода в домах

В управлении ООО «Мой дом Урал» находится 166 многоквартирных домов. С начала этого года в Госжилинспекцию от жильцов поступило более 3 тыс. жалоб на бездействие со стороны этой управляющей организации. Особенно много обращений было в октябре, когда УК фактически сорвала начало отопительного сезона в нескольких зданиях.