Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 9 декабря 2025:
1. В Молдове начинает резко теплеть: Нас ждут невероятные для декабря +12 градусов — когда синоптики обещают снегопад.
2. Новогодний «подарок» от властей: С 1 января в Молдове вырастут налоги — в некоторых случаях на 80 процентов, — можно еще дустом попробовать.
3. Чудеса на Гудзоне: как молдавские политики Гросу и Попшой превратили официальный визит в США в триумф некомпетентности и позора.
4. «Мы несем моральную ответственность перед этими сёлами»: Сказал министр инфраструктуры Молдовы и закрыл школу в своем родном селе.
5. Скоро Новый год: Как жители Молдовы будут отдыхать в новогодние праздники.
