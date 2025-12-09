Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове 9 декабря 2025: В Молдову идет тепло до +12 градусов; какие налоги вырастут в Молдове с 1 января; как Попшой и Гросу превратили визит в США в торжество некомпетентности

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 9 декабря 2025:

1. В Молдове начинает резко теплеть: Нас ждут невероятные для декабря +12 градусов — когда синоптики обещают снегопад.

2. Новогодний «подарок» от властей: С 1 января в Молдове вырастут налоги — в некоторых случаях на 80 процентов, — можно еще дустом попробовать.

3. Чудеса на Гудзоне: как молдавские политики Гросу и Попшой превратили официальный визит в США в триумф некомпетентности и позора.

4. «Мы несем моральную ответственность перед этими сёлами»: Сказал министр инфраструктуры Молдовы и закрыл школу в своем родном селе.

5. Скоро Новый год: Как жители Молдовы будут отдыхать в новогодние праздники.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Молдова и Румыния меряются членством: Страна ЕС тянет в пропасть падшую соседку — куда нас приведёт политическая проституция.

Поиск российского следа обернулся для нового кабмина несмываемым позором (далее…).

Благодаря стримам «КП», парализованный парень влюбился в продавщицу Центрального рынка Кишинева: «Даник, сказал, что будет молиться за меня, а мне как раз это сейчас надо, будто Бог послал мне его».

Жизнь круче любых голливудских сценариев (далее…).

Молдове грозят веерные отключения света из-за повреждений энергетической инфраструктуры на Украине: Гражданам предлагают не пользоваться электроэнергией по утрам и вечерам — иначе обещают коллапс.

Молдэлектрика просит жителей Молдовы по возможности сократить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы пик (далее…).