Пять беспилотников сбили над Ростовской областью в ночь на 9 декабря

В период с 23:00 8 декабря до 7:00 9 декабря дежурными средствами ПВО была отражена воздушная атака над Ростовской областью. Были перехвачены и уничтожены пять украинских БПЛА самолетного типа над территорией Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны.
Всего же за минувшую ночь над страной был сбит 121 дрон. Из них 49 беспилотников сбили над Белгородской областью, 22 — над Республикой Крым, десять дронов уничтожили над Рязанской областью, девять — над Воронежской, восемь — над акваторией Каспийского моря, пять — над Республикой Калмыкия, четыре — над Нижегородской областью, три — над Липецкой. По два дрона сбили над Курской областью и Краснодарским краем и по одному — над Брянской и Тульской областями.
