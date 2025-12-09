«Этот год один из самых тяжелых»: Лисовец прокомментировал слухи об онкологии

В начале года в Сети появились слухи о тяжелой болезни стилиста Влада Лисовца. Сообщалось, что ему якобы диагностировали онкологию, однако сам он эти версии прямо не подтверждал.
В одном из выпусков кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой Лисовец рассказал, что весь год сталкивался с повышенным вниманием из-за этих разговоров. По его словам, люди вели себя корректно, не задавали прямых вопросов и чаще всего просто желали ему здоровья.
— На самом деле, один из самых тяжелых за всю мою жизнь. Такой мозговой трансформации со мной не происходило очень давно! И сказать, что это плохо, нельзя, потому что рост духовный, внутренний — это супер. Вот, если ты (он постучал по столу — прим. «ВМ») — то это проблема. А когда тебя вот так выворачивает, ломает, когда на работе происходят полные изменения и ты пересматриваешь свои отношения — это очень круто, — сказал он.
Стилист отметил, что такая ситуация была для него эмоционально непростой, но он поблагодарил публику за тактичность и подчеркнул, что получает много поддержки и позитива.
По информации Telegram-канала Mash, у знаменитости обнаружили рак четвертой стадии. Что известно о болезни Лисовца и возможно ли выйти в ремиссию при таком развитии недуга, выясняла «Вечерняя Москва».