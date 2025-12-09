Ричмонд
-4°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Этот год один из самых тяжелых»: Лисовец прокомментировал слухи об онкологии

В начале года в Сети появились слухи о тяжелой болезни стилиста Влада Лисовца. Сообщалось, что ему якобы диагностировали онкологию, однако сам он эти версии прямо не подтверждал.

В начале года в Сети появились слухи о тяжелой болезни стилиста Влада Лисовца. Сообщалось, что ему якобы диагностировали онкологию, однако сам он эти версии прямо не подтверждал.

В одном из выпусков кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой Лисовец рассказал, что весь год сталкивался с повышенным вниманием из-за этих разговоров. По его словам, люди вели себя корректно, не задавали прямых вопросов и чаще всего просто желали ему здоровья.

— На самом деле, один из самых тяжелых за всю мою жизнь. Такой мозговой трансформации со мной не происходило очень давно! И сказать, что это плохо, нельзя, потому что рост духовный, внутренний — это супер. Вот, если ты (он постучал по столу — прим. «ВМ») — то это проблема. А когда тебя вот так выворачивает, ломает, когда на работе происходят полные изменения и ты пересматриваешь свои отношения — это очень круто, — сказал он.

Стилист отметил, что такая ситуация была для него эмоционально непростой, но он поблагодарил публику за тактичность и подчеркнул, что получает много поддержки и позитива.

По информации Telegram-канала Mash, у знаменитости обнаружили рак четвертой стадии. Что известно о болезни Лисовца и возможно ли выйти в ремиссию при таком развитии недуга, выясняла «Вечерняя Москва».