В трёх российских аэропортах ввели план «Ковёр», в трёх сняли

В трёх российских аэропортах сняли ограничения на полёты, в то же время в трёх воздушных гаванях ввели план «Ковёр». Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры необходимы для обеспечения безопасности воздушного движения.

Источник: Life.ru

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов были сняты в аэропортах Калуги (Грабцево), Волгограда и Краснодара (Пашковский). А план «Ковёр» был введён в воздушных гаванях Чебоксар, Казани и Нижнего Новгорода (Стригино).

Ранее в Минобороны России отчитались о ликвидации украинских беспилотников над российскими регионами за ночь. В период с 23:00 мск 8 декабря до 07:00 9 декабря расчётами ПВО был сбит 121 дрон над регионами России. 49 беспилотников сбили над Белгородской областью, 22 — над территорией Республики Крым. Десять БПЛА ликвидировали над Рязанской областью, девять — над Воронежской областью, восемь — над акваторией Каспийского моря. По пять беспилотников уничтожили над Ростовской областью и территорией Республики Калмыкия. Четыре дрона перехватили над Нижегородской областью, три — над Липецкой областью, по два над Курской областью и территорией Краснодарского края. Ещё по одному БПЛА сбили над Брянской и Тульской областями.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

