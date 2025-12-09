Ричмонд
В небе над Челябинском заметили редкое природное явление. Фото, видео

Жители Челябинска сегодня наблюдали редкое природное явление — морозным утром над городов взошло солнечное гало. Об этом URA.RU сообщили читатели.

Гало образовалось утром на фоне понижения температуры до −20 и более градусов.

«Вокруг солнца можно разглядеть световой круг, который называют солнечным гало. Такие круги появляются в сильные морозы, когда в воздухе кристаллизуются капли воды», — сообщили URA.RU читатели.

«Вокруг солнца можно разглядеть световой круг, который называют солнечным гало. Такие круги появляются в сильные морозы, когда в воздухе кристаллизуются капли воды», — сообщили URA.RU читатели.

Сегодня в Челябинской области в горах и низинах температура воздуха ночью опускалась до −26 градусов, сообщили синоптики Гидрометеоцентра. Днем ожидается потепление до −13,-18 градусов, в северной половине до −23 градусов.

Причиной явления стал сильный мороз Гало в Челябинске 9 декабря утром.