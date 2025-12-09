Ричмонд
Одной категории граждан предложили снизить пенсионный возраст

В России может быть снижен пенсионный возраст для матерей детей дошкольного и младшего школьного возраста. Инициативу выдвинул экономист, эксперт Торгово-промышленной палаты РФ Анатолий Никитин.

Экономист Анатолий Никитин выступил за выход на пенсию для женщин в 55 лет.

«Считаю предложение снизить пенсионный возраст для матерей детей дошкольного и (или) младшего школьного возраста актуальным и целесообразным», — отметил Анатолий Никитин. Его слова передает «Газета.ru».

Инициатива, по словам эксперта, связана с обращениями граждан в адрес Государственной думы. Никитин также убежден в необходимости полностью вернуть прежние значения пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.

Ранее в России уже вносились предложения о снижении пенсионного возраста для женщин с детьми: депутаты от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов предлагали разрешить выход на пенсию в 58 лет при наличии двоих и более детей и страхового стажа не менее 20 лет. Сейчас льготы действуют для многодетных матерей: с тремя детьми — выход на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56 лет, с пятью и более — в 50 лет.

