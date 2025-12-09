Певцов назвал ремейки советского кино результатом творческой импотенции

Собеседник агентства добавил, что корни проблемы уходят к желанию продюсеров заработать денег, которое, по мнению Певцова, не должно стоять на первом месте при создании творческих проектов. «Ни один ремейк ни один человек не посмотрит два раза, потому все такие фильмы — пустышки. Это жвачка. Человек должен есть, чтобы не умереть, правильно? Но если кормить его “бабл-гамом”, он все равно в итоге помрет. Вот такое кино — это тележвачка», — заключил он.