Ричмонд
-4°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске из-за всплеска ОРВИ на карантин отправили 261 класс и 70 групп детсадов

Морозы усугубили эпидемиологическую ситуацию.

Источник: Комсомольская правда

В Омске введены временные ограничения на образовательный процесс из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ. По данным департамента образования городской администрации, на 8 декабря 2025 года приостановлены занятия в 261 классе 75 школ и в 70 группах 44 детских садов.

Мера носит превентивный характер и направлена на сдерживание дальнейшего распространения вирусной инфекции среди детей и персонала образовательных учреждений. Решение принято на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, которая усугубляется наступлением морозной погоды.

Ранее мы писали, что сегодня и завтра омичам подпортят жизнь сильные магнитные бури.