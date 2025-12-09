В Омске из-за всплеска ОРВИ на карантин отправили 261 класс и 70 групп детсадов

В Омске введены временные ограничения на образовательный процесс из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ. По данным департамента образования городской администрации, на 8 декабря 2025 года приостановлены занятия в 261 классе 75 школ и в 70 группах 44 детских садов.
Мера носит превентивный характер и направлена на сдерживание дальнейшего распространения вирусной инфекции среди детей и персонала образовательных учреждений. Решение принято на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки, которая усугубляется наступлением морозной погоды.
