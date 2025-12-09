Ричмонд
Раскрываемость преступлений с помощью видеокамер выросла на Ямале в 2025 году

Число преступлений, раскрытых с использованием видеонаблюдения, в ЯНАО выросло по сравнению с 2024 годом. Сегодня с помощью видеокамер раскрывают каждое четвертое преступление, тогда как год назад — только каждое десятое. Об этом сообщает департамент региональной безопасности ямальского правительства.

«Система [видеонаблюдения, прим URA.RU] активно используется правоохранителями для профилактики противоправных действий, разбора ДТП, работы по поиску правонарушителей и преступников, а также поиска пропавших. В этом году с помощью единой системы видеонаблюдения было разыскано более 1200 человек в том числе, свыше 500 — за совершение преступлений», — сообщили в telegram-канале департамента.

Ранее URA.RU сообщало о масштабном расширении системы видеонаблюдения в ЯНАО в 2026 году. Новое оборудование появится на улицах, во дворах и на въездах в города и поселки.