Выяснилось, сколько россиян решили продлить новогодние каникулы в 2026 году

Исследование проводилось среди 1600 сотрудников старше 18 лет, работающих по фиксированному графику. Нерабочий период намечен с 31 декабря по 11 января. При этом три четверти опрошенных не планируют делать праздничный перерыв длиннее. Семь процентов хотят уйти в отпуск в конце 2025 года, два процента — сразу после праздников. Шестнадцать процентов пока не приняли решение.