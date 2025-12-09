Выяснилось, сколько россиян решили продлить новогодние каникулы в 2026 году

Опрос показал: лишь 9% работающих россиян собираются увеличить новогодние каникулы в 2026 году за счёт отпуска или отгулов. Остальные ограничатся установленными 12 нерабочими днями.
Исследование проводилось среди 1600 сотрудников старше 18 лет, работающих по фиксированному графику. Нерабочий период намечен с 31 декабря по 11 января. При этом три четверти опрошенных не планируют делать праздничный перерыв длиннее. Семь процентов хотят уйти в отпуск в конце 2025 года, два процента — сразу после праздников. Шестнадцать процентов пока не приняли решение.
Готовность брать дополнительные дни заметнее у мужчин и респондентов до 35 лет. Большинство работников относятся к отпуску коллег перед праздниками спокойно или положительно. Восемь процентов настроены против — чаще женщины и сотрудники старше 45 лет.
По данным предыдущих опросов, запрос на удлинение каникул меняется. В 2024 году продлить отдых хотели 16% респондентов. В 2023 году — 7%, когда праздничный период составлял десять дней.
