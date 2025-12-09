Бастрыкин предложил расширить применение конфискации в делах о коррупции

По его словам, проект предусматривает наложение ареста на активы, даже если они были переданы третьим лицам для скрытия или уклонения от возмещения ущерба, а также уточняет список преступлений, при которых возможна конфискация. Кроме того, выведение активов за границу остаётся частой практикой, но текущие законы не дают полноценного механизма для их поиска и возвращения.