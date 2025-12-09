Ричмонд
«Союз МС-27» с россиянами и американцем приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-27» с тремя членами экипажа совершил посадку в районе города Жезказган в Казахстане. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Источник: РИА "Новости"

— Сегодня в 08:04 по московскому времени спускаемый аппарат корабля «Союз МС-27» с космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и Джонатаном Кимом приземлился в районе города Жезказган, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале ведомства заявили, что сход корабля с орбиты и спуск проходили в штатном режиме, без отклонений от плана.

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1б» с биологическим спутником «Бион-М» № 2 стартовала с космодрома Байконур для того, чтобы вывести аппарат на полярную орбиту.

Кроме того, отечественная ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-32» стартовала с космодрома Байконур 11 сентября. Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатно. Она доставила на Международную космическую станцию новый скафандр для выходов в открытый космос «Орлан-МКС» № 7.