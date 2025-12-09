«Союз МС-27» с россиянами и американцем приземлился в Казахстане

Кроме того, отечественная ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-32» стартовала с космодрома Байконур 11 сентября. Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошли штатно. Она доставила на Международную космическую станцию новый скафандр для выходов в открытый космос «Орлан-МКС» № 7.