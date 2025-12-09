Ричмонд
БПЛА повредил жилой дом в Чебоксарах, в городе работает ПВО

Беспилотник, предварительно, повредил жилую многоэтажку в Чебоксарах Чувашской республики. Как рассказали свидетели SHOT, первые взрывы прозвучали в районе 7 часов утра.

Впоследствии жители города слышали ещё несколько хлопков. В результате воздушной атаки многоквартирный дом оказался повреждён: отмечено, что были выбиты оконные стекла и побиты балконы. Ущерб был нанесён и припаркованному рядом транспорту. В настоящий момент власти частично перекрыли проспект Ивана Яковлева и улицу Хевешскую. Официально об атаке не сообщалось.

Ранее в Минобороны России отчитались о ликвидации украинских беспилотников над российскими регионами за ночь. В период с 23:00 мск 8 декабря до 07:00 9 декабря расчётами ПВО был сбит 121 дрон над регионами России.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

