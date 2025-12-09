Академик Сергеев: в НЦФМ создается искусственный интеллект на фотонах

— Да, очень похоже. Когда рисуется схема, как работает искусственная нейронная сеть, и как работает оптическая система, — поражаешься тому, что это не только по форме, но и по сути одно и то же. Однако в нашем случае нет никаких цифровых вычислительных операций. Это есть просто распространение света и аналоговое «домножение» оптического поля на набор коэффициентов. А эти коэффициенты вы программируете, то есть обучаете эту систему, чтобы она отличала забор от колодца, а девушку от тракториста.